Japonya'ya Hiç Bilgisayar Kullanmayan Siber Güvenlik Bakanı

Japonya'nın yeni Siber Güvenlik Bakanı Yoşitaka Sakura, bilgisayar kullanmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından Siber Güvenlik Bakanlığına görevlendirilen 68 yaşındaki Yoşitaka Sakura'nın bilgisayar kullanmadığı ortaya çıktı. Japonya'nın yeni Siber Güvenlik Bakanı Yoşitaka Sakura, muhalif milletvekillerinin sorularını cevaplarken, "25 yaşından beri çalışanlarıma ve sekreterlerime söylüyorum onlar yapıyorlar. Ömrümde hiç bilgisayar kullanmıyorum" dedi. Sakurada milletvekillerinin Japonya'daki nükleer tesislerde USB belleklerin kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili bir soruya cevap veremedi.

Muhalif milletvekillerinden Masato Imai, "Bilgisayara hiç dokunmamış bir kişinin siber güvenlik politikalarından sorumlu olması inanılmaz" diyerek Sakura'nın milletvekili seçilmesine tepki gösterdi. - TOKYO