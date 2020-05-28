Japonya'ya heyecan verici bir yolculuk: "sakura"
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Japonya'ya heyecan verici bir yolculuk: "sakura"

Yaptığı projeler ve prodüksiyon tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Karakter, yeni teklisi "Sakura"da Vietnam/Macaristan asıllı şarkıcı Hien ile bir araya geliyor.

Japonya'ya heyecan verici bir yolculuk:
28.05.2020 08:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:51

"Sakura" 29 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda!

Yenilenme zamanını simgeleyen Japon kültürünün sembolik sakura çiçeğinden esinlenilen şarkının prodüksiyonu ve müziği Karakter, sözleri ise Antonia Vai, Rüya Günergin ve Karakter imzası taşıyor. Yaşamın geçici doğasından ilham alınan elektronik pop şarkı Hien'in naif vokaliyle dinleyiciyi renkli bir hayal dünyasına sürüklüyor.

Yüz ifadelerini algılama tekniğinin kullanıldığı, Berkan Alkan imzalı animasyon video klibin hikayesi Karakter'e ait. Japon sanatından esinlenilen renkli kapak çalışması ise Selin Çınar imzası taşıyor.

Kaynak: Bültenler

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