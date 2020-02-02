Japonya, Wuhan'a bir uçak daha gönderecek

02.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:51

Japonya korona virüsünün yayıldığı Wuhan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için bölgeye 4. uçağı göndermeye hazırlanıyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada paniğe neden olan ölümcül korona virüsü nedeniyle karantina bölgesindeki vatandaşlarını aşamalı olarak tahliye eden Japonya, riskli bölgeye 4. uçağı göndermeye hazırlanıyor. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Çin'in Hubei eyaletine yapılması planlanan 4. uçuş ile 140 civarında Japon vatandaşı ülkeye getirilecek. Çin ile Japonya arasındaki koordinasyon sürecinin tamamlanmasının ardından uçak bölgeye hareket edecek.



Zorlu süreç



Çin ve Japonya arasındaki koordinasyonun bazı zorluklar nedeniyle zaman aldığı belirtilirken, Çin'de evlilik yapmış bazı Japon vatandaşlarının ailelerinden ayrılmak istemediği kaydedildi. Karantina bölgesinden havaalanına ulaşmakta güçlük çeken Japon vatandaşları için de alternatif çözüm yolları üzerinde durulduğu öğrenildi.



Dördüncü uçuş



Çin'in Wuhan kenti ve çevresindeki vatandaşlarını kademeli olarak tahliye eden Japonya, bölgeye daha önce 3 uçak göndermiş, toplam 565 kişi Japonya'ya getirilmişti. Bölgeden gelen tüm Japon vatandaşları sağlık taramasından geçirilmiş, virüs taşıdığı tespit edilen hastaların gözetim altına alındığı açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA