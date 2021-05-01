Japonya ve Slovenya Hint-Pasifik'te Çin'in faaliyetlerine karşı iş birliği yapacak
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Japonya ve Slovenya Hint-Pasifik'te Çin'in faaliyetlerine karşı iş birliği yapacak

Japonya ve Slovenya Hint-Pasifik'te Çin'in faaliyetlerine karşı iş birliği yapacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya ile Slovenya, Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için mutabakata vardı.

Japonya ile Slovenya, Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için mutabakata vardı.

Kyodo ajansının haberine göre, Lübliyana'da Sloven mevkidaşı Anze Longar'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Hint-Pasifik'te Çin'in faaliyetlerini ele aldı.

Motegi, ülkesinin, Avrupa ülkelerinin Hint-Pasifik bölgesine yönelik artan ilgilerinden memnun olduklarını belirtti.

Longar da "Hint-Pasifik bölgesinde ortak stratejik menfaatlere sahip olduğumuzun farkındayız. Uluslararası kanunlar ve hukukun üstünlüğünün uygulanması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki bakan, Hint-Pasifik'te Çin'in askeri yayılmacılığını kapsayan tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesi için yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.

Slovenya, bu yılın ikinci yarısında Portekiz'den Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını teslim alacak.

Motegi, 4 Avrupa ülkesi turunun ilk ayağında uğradığı Lübliyana sonrası Bosna Hersek, İngiltere ve Polonya'ya gidecek.

Motegi, İngiltere'de hafta içinde düzenlenecek G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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