Japonya ve Slovenya Hint-Pasifik'te Çin'in faaliyetlerine karşı iş birliği yapacak

Japonya ile Slovenya, Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için mutabakata vardı.