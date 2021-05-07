Japonya ve Polonya savunma iş birliği için eylem planı imzaladı
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Japonya ve Polonya savunma iş birliği için eylem planı imzaladı

Japonya ve Polonya savunma iş birliği için eylem planı imzaladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya ve Polonya savunma, güvenlik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 5 yıllık eylem planına imza attı.

Japonya ve Polonya savunma, güvenlik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 5 yıllık eylem planına imza attı.

Kyodo ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Varşova'da Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü.

İki bakan görüşmede, 2015-20 eylem planının devamı niteliğinde, güvenlik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 5 yıllık eylem planı imzaladı.

Plan kapsamında, karşılıklı yüksek düzeyli siyasi istişarelerin yapılması ile savunma iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla ikili anlaşma imzalanması hedefleniyor.

Eylem planı altyapıdan, enerjiye ve yüksek öğrenime kadar Japonya ve Polonya ilişkilerinin geliştirilmesini öngörüyor.

Görüşmede iki ülke, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki "güç kullanan ve tek taraflı" eylemlere karşı çıkılması için iş birliği yürütülmesinde anlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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