Japonya ve Mısır Dışişleri Bakanları Afganistan'ı görüştü
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Japonya ve Mısır Dışişleri Bakanları Afganistan'ı görüştü

Japonya ve Mısır Dışişleri Bakanları Afganistan'ı görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry, Afganistan'da güvenliğin ve kamu düzeninin yeniden sağlanması için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry, Afganistan'da güvenliğin ve kamu düzeninin yeniden sağlanması için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin Orta Doğu turunun ilk durağı olan Mısır'da Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundukları öğrenilen ikilinin, Taliban'ın kontrolü ele aldığı Afganistan'daki durumu da masaya yatırdığı kaydedildi. Afganistan'ın İslam dünyası için önemli olduğunu belirten Motegi'nin Japonya'nın bölgede durumun daha da kötüye gitmesini önlemek üzere Mısır ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Mısır'ın Asya'yı Avrupa ve Afrika'ya bağlayan bir merkez olarak jeopolitik olarak önemli olduğunu kaydeden Motegi'nin, hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Uluslararası iş birliği ve dünyanın nükleer silahlardan arındırılması konularının da ele alındığı görüşmede Shoukry'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı başarı ile gerçekleştirme konusundaki başarısından ötürü Japon mevkidaşını tebrik ettiği açıklandı. İkilinin, Mısır ve Japonya arasındaki iş birliği ve koordinasyonu daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. - TOKYO

Japonya ve Mısır Dışişleri Bakanları Afganistan'ı görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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