Japonya ve Malezya, Çin'in yeni sahil güvenlik yasasına karşı endişe taşıyor
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Japonya ve Malezya, Çin'in yeni sahil güvenlik yasasına karşı endişe taşıyor

Japonya ve Malezya, Çin'in yeni sahil güvenlik yasasına karşı endişe taşıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya ve Malezya, Çin sahil güvenliğine, kendisine ait sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasaya karşı endişeler taşıyor.

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Japonya ve Malezya, Çin sahil güvenliğine, kendisine ait sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasaya karşı endişeler taşıyor.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kişi Nobuo, Malezyalı mevkidaşı İsmail Sabri Yakub ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki bakan, Çin sahil güvenliğine, kendisine ait sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasaya karşı duydukları endişeleri dile getirdi.

Bakanlar, soruna ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) dahil uluslararası hukukun uygulanmasına "kritik ihtiyaç" duyulduğunu kaydetti.

Öte yandan, görüşmede Myanmar'daki son duruma yönelik "derin kaygılarını" ifade eden iki bakan, Myanmar'daki duruma ilişkin yakın iş birliğinin yürütülmesinde mutabık kaldı.

Bakan Kişi, "Serbest ve Açık İndo-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinin önemini vurguladığı görüşmede, Kuzey Kore'nin geçen ay balistik füze fırlatmasının "uluslararası toplumda ciddi tehdit oluşturduğunu" belirterek, Pyongyang'ın eylemini kınadı.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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