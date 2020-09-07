Japonya ve Kore Yarımadası'nı Haişen Tayfunu vurdu
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Japonya ve Kore Yarımadası'nı Haişen Tayfunu vurdu

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinin tamamını etkisi altına alan Haişen tayfunu nedeniyle 17 kişi yaralanırken, bölgede 8 milyondan fazla kişinin tahliyesi istendi.

Japonya ve Kore Yarımadası'nı Haişen Tayfunu vurdu
07.09.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:37

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinin tamamını etkisi altına alan Haişen tayfunu nedeniyle 17 kişi yaralanırken, bölgede 8 milyondan fazla kişinin tahliyesi istendi. Saatte 195 ile 240 km hızındaki tayfunun Kore Yarımadası'na doğru ilerlediği bildirildi.

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesini  Haişen tayfunu vururken, tayfun, binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı. Japon yetkililer, Haişen tayfununa karşı bölgenin kuzeyindeki Fukuoka, Kumamoto, Nagazaki, Oita, Saga ile güneyindeki Kagoşima, Miyazaki, Okinawa eyaletlerinde tahliye çağrıları yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, kuzeye Kyushu Adası'nın batı kıyısına doğru ilerleyen Haişen Tayfunu, bugünden itibaren Kore Yarımadası'nda da etkili olması bekleniyor.

300 BİNE YAKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, fırtına dalgalarına karşı bölge sakinlerinden azami önlem almalarını istedi. Japon devlet haber ajansı NHK'ye göre ise, Kagoshima vilayetinde 246 bin 251 kişi tahliye edildi. Tayfun öncesinde de 36 bin 392 kişi Nagasaki vilayetindeki evlerinden tahliye edildiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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