Japonya ve İngiltere, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için iş birliğini sürdürecek

Japonya ile İngiltere liderleri, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştı.