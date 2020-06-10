Japonya ve İngiltere'den ticaret anlaşması adımı
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Japonya ve İngiltere'den ticaret anlaşması adımı

Japonya ve İngiltere'nin iki ülke arasında imzalanması hedeflenen ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Japonya ve İngiltere'den ticaret anlaşması adımı
10.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:59

Japonya ve İngiltere'nin iki ülke arasında imzalanması hedeflenen ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin, İngiliz Uluslararası Ticaret Sekreteri Liz Truss ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede İngiltere ve Japonya arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını ele aldıkları öğrenilen ikilinin, önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi hedeflenen anlaşma için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Taraflar yeni bir ekonomik ortaklık kurmak için müzakerelere başlamayı ve iki ülke arasındaki ticari sürekliliği sağlayacak bir anlaşma üzerine çalışmayı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Yeni anlaşmaya ihtiyaç var

İngiltere ocak ayında Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmış, Japonya ise İngiltere ile ticarete AB ile daha önce imzalanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması temelinde devam etmişti. Geçiş sürecinin bu yıl sonunda sona ermesiyle geçerliliğini yitirecek mevcut anlaşma nedeniyle taraflar yeni bir anlaşmanın önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesini hedefliyor.

İngiltere'nin hedefi

Öte yandan 11 ülkeyi kapsayan Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma'ya (CPTPP) katılmak isteyen İngiltere'nin, Japonya ile yapılacak ticaret müzakerelerini bu konuda atılmış bir ön adım olarak gördüğü belirtiliyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

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