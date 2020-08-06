Japonya ve İngiltere'den Hong Kong konusunda işbirliği kararı
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Japonya ve İngiltere'den Hong Kong konusunda işbirliği kararı

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Covid-19 salgını ile mücadele ve Hong Kong'daki gelişmeler karşısında alınacak tutum konularında işbirliği kararı aldı.

Japonya ve İngiltere'den Hong Kong konusunda işbirliği kararı
06.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:16

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Covid-19 salgını ile mücadele ve Hong Kong'daki gelişmeler karşısında alınacak tutum konularında işbirliği kararı aldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, dün Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede mevkidaşların ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Motegi Covid-19'la mücadele başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri farklı konularda geliştirme arzusunu dile getirirken, ikilinin aşı ve ilaç dağıtımı konusunda uluslararası bir çerçeve oluşturmak için birlikte çalışma kararı aldıkları ifade edildi.

Hong Kong endişesi

Hong Kong'da yaşanan sürece dair endişelerini de paylaştıkları öğrenilen Motegi ve Raab bölgede her türlü hak ve özgürlüğe saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik çabalarda birlikte rol alma konusunda da mutabık kaldı. Çin'in Güney Çin Denizi başta olmak üzere bölgedeki yoğun askeri faaliyetlerini de ele alan ikili güvenlik işbirliğini ilerletme kararı aldı.

İkili ticaret anlaşması hedefi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından gündeme gelen yeni ikili ticaret anlaşması hedefine değinen Motegi, bu yıl içinde sürecin tamamlanması için müzakerelerin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Motegi'nin görüşü Raab tarafından da destek buldu.

Yakın ortaklık vurgusu

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada Raab, gerçekleşen toplantının yılın başında Tokyo'da yaptıkları olumlu istişarelerin sonucu olduğunu, iki ülkedeki görüşmelerde de önemli bir ortak zemin bulduklarını belirtti. Raab, "İster Covid-19'la mücadeledeki tavrımız, isterse siber güvenlik, iklim değişikliği ya da Hong Kong'un özgürlüğü için destek konularında olsun, İngiltere ve Japonya yan yana duruyor. Gelecekte kurulacak daha yakın ortaklıklar için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Salgın sonrası ilk yurt dışı seyahati

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 25 Mayıs'ta sona ermesinin ardından seyahat kısıtlamaları devam etmiş, kabine üyeleri yurt dışı seyahatlerini askıya almıştı. Motegi, İngiltere seyahatiyle yaklaşık 6 aylık süreçte yurt dışına giden ilk kabine üyesi oldu. - TOKYO

Kaynak: İHA

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