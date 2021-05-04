Japonya ve İngiltere'den Çin'in faaliyetlerine karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" taahhüdü
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Japonya ve İngiltere'den Çin'in faaliyetlerine karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" taahhüdü

Japonya ve İngiltere'den Çin'in faaliyetlerine karşı 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' taahhüdü
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya ve İngiltere, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde Çin'in tehdit içeren faaliyetlerine karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için iş birliği yapılmasını taahhüt etti.

Japonya ve İngiltere, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde Çin'in tehdit içeren faaliyetlerine karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için iş birliği yapılmasını taahhüt etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Londra'da süren G7 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında görüştüğü İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bakanlık açıklamasına göre Motegi, İngiltere'nin Pasifik'e yıl içerisinde göndereceği uçak gemisi taşıyıcı ve görev grubunun Japonya'ya uğramasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

İngiltere'nin "proaktif katılımını" öven Motegi, "İngiliz uçak gemisi taşıyıcısı görev grubunun Hint-Pasifik'e sevk edilmesi, İngiltere'nin bölgeye olan taahhüdünün sembolüdür." dedi.

Görüşmede iki bakan, Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun kapsamında, bölgesel sulardaki statükoyu tek taraflı değiştirme girişimlerinden "derin endişe duyduklarını" belirtti.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için iş birliği taahhüt eden bakanlar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine karşı kaygılarını aktardı.

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda barışçıl göstericilere karşı aşırı güç kullanımını kınayan Motegi ve Raab, şiddetin durması ve tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine ve söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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