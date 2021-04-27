Japonya ve Hindistan "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için yakın iş birliği yapacak
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Japonya ve Hindistan "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için yakın iş birliği yapacak

Japonya ve Hindistan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonu için yakın iş birliği yapacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya ile Hindistan, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın iş birliği yapılmasında mutabakata vardı.

Japonya ile Hindistan, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın iş birliği yapılmasında mutabakata vardı.

Hintli mevkidaşı Narendra Modi ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ikili ilişkiler, Hint-Pasifik bölgesi ve salgın hastalıklarla mücadele konularını müzakere etti.

Suga, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu Çin'in tek taraflı değiştirme girişimleri ile 1 Şubat'ta Çin'de yürürlüğe giren yasaya yönelik endişelerini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, görüşmede iki lider ABD ve Avustralya ile "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesinde mutabakata vardı.

Japonya'nın fon ve teknoloji desteğiyle Hindistan'da inşa edilecek 500 kilometrelik hızlı tren hattının proje aşamasındaki ilerlemeyi ele alan liderler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğine vurgu yaptı.

İki başbakan, siber güvenlik, karbonsuzlaştırma, 5G ağları ve tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi gibi konuları da görüştü.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" ittifakı, Çin'e karşı oluşturulan gayriresmi ittifak olarak biliniyor.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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