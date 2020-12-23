Japonya ve Hindistan Savunma Bakanları telefonda görüştü
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Japonya ve Hindistan Savunma Bakanları telefonda görüştü

23.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:52
Japonya ve Hindistan Savunma Bakanları telefonda görüştü

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, bölgede statükoyu baskı yoluyla tek taraflı olarak değiştirme girişimlerine ve gerginliği artıracak faaliyetlere şiddetle karşı çıkma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, bölgede statükoyu baskı yoluyla tek taraflı olarak değiştirme girişimlerine ve gerginliği artıracak faaliyetlere şiddetle karşı çıkma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ve Hindistanlı mevkidaşı Rajnath Singh'in dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ikilinin bölgesel konular üzerinde görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi. Güney ve Doğu Çin Denizi konusu dahil olmak üzere ikili işbirliğinin devamı konusunda görüş birliğine varan Kishi ve Singh, bölgede meydana gelen güncel olaylar ışığında baskı yoluyla tek taraflı olarak statükoyu değiştirme girişimlerine ve gerilimi tırmandıran faaliyetlere şiddetle karşı çıkma konusunda mutabık kaldı. İkilinin söz konusu girişimlerle Çin'in bölgede artan faaliyetlerine atıfta bulunduğuna inanılıyor.

İşbirliği vurgusu

Kishi ve Singh ayrıca Japonya ve Hindistan arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak geçtiğimiz Eylül ayında imzalanan Satın Alma ve Çapraz Hizmet Anlaşması (ACSA) ve Kasım'da Japonya, ABD, Hindistan ve Avustralya katılımıyla düzenlenen deniz tatbikatı "Malabar" dahil işbirliği adımlarının başarıyla sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kishi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri paylaşan ülkeler arasında yakın işbirliğinin önemini vurguladı. İkili, korona virüs pandemisi ile mücadelede işbirliğini sürdürme konusunda da görüş birliğine vardı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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