Japonya ve Hindistan'dan 'Hint-Pasifik'te statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslere' karşı - Haberler
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Japonya ve Hindistan'dan "Hint-Pasifik'te statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslere" karşı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya ve Hindistan'dan

Japonya ile Hindistan Başbakanları, "Hint-Pasifik'te statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslere karşı şiddetle karşı çıktıklarını" bildirdi.

Japonya ile Hindistan Başbakanları, "Hint-Pasifik'te statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslere karşı şiddetle karşı çıktıklarını" bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenecek "Quad Zirvesi" öncesinde Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi ikili görüştü.

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre görüşmede Suga, 45 dakika süren görüşmede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik Hindistan'ı "önemli partner" olarak niteledi.

Görüşmede, bölge istikrarını "tehdit eden" faaliyetlerin altını çizen iki başbakan, "Hint-Pasifik'te statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslere karşı şiddetle karşı çıktıklarını" bildirdi.

Bu kapsamda iki lider, "Doğu ve Güney Çin Denizinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik tek taraflı teşebbüsler ile ekonomik baskılara karşı koyulmasında" mutabakata vardı.

İkili, Kuzey Kore'nin fırlattığı ve Japon Denizine düşen balistik füzeler, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorunları ile Hindistan'da devam eden hızlı tren projesinin ilerleyişini ele aldı.

Diyalog forumundan ittifaka

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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