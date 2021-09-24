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Japonya ve Hindistan Başbakanlarından ABD zirvesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Japonya ve Hindistan Başbakanlarından ABD zirvesi

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Doğu ve Güney Çin denizlerinde statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere karşı muhalefeti sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Doğu ve Güney Çin denizlerinde statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere karşı muhalefeti sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ve Avustralya'yı da içeren Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) Liderler Zirvesi için gittikleri Washington'da ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Çin'in, Hint-Pasifik bölgesinde artan nüfuzuna karşı bir denge unsuru olarak görülen QUAD'ın, liderler zirvesi öncesinde bir araya gelen Suga ve Modi küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Çin'in bölgede artan askeri varlığı, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi gibi konuları ele alan liderler, Doğu ve Güney Çin denizlerinde statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere karşı muhalefeti sürdürme konusunda mutabık kaldı. Suga ve Modi, bölgede hukuka dayalı bir uluslararası düzenin temini adına dörtlü QUAD grubunun yanı sıra ikili olarak da işbirliği yapma konusunda görüş birliğine vardı. ğı

Kuzey Kore endişesi

Görüşmede Suga, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerinden duyduğu rahatsızlığı mevkidaşı Modi'ye iletti. Pyongyang'ın eyleminin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu yineleyen Suga, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için Hindistan'ın desteğini talep etti. Covid-19 salgını ile mücadelede işbirliğini sürdürme kararı alan Suga ve Modi, nin yakın gelecekte dışişleri ve savunma bakanlarını içeren güvenlik görüşmeleri gerçekleştirme konusunda da mutabık kaldı. Modi, ayrıca Suga'yı pandemi koşullarına rağmen Japonya'nın Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma konusundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Çin'e karşı ittifak

QSD olarak da bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD), Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan arasında 2007'de başlatılan ve 2017'de dörtlü bir ittifak halini alan Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olarak tanımlanıyor. Grup, Pekin'in Hint-Pasifik bölgesinde artan nüfuzuna karşı bir denge unsuru olarak görülüyor. - TOKYO

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