Japonya ve Güney Kore'den ikili ilişkileri düzeltmek için diyaloğu sürdürme kararı

Japonya ve Güney Koreli parlamenterler, tarihi ihtilaflar nedeniyle gerilen ikili ilişkileri düzeltmek için diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya ve Güney Koreli parlamenterler, tarihi ihtilaflar nedeniyle gerilen ikili ilişkileri düzeltmek için diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Güney Kore'den bir parlamenter grubunun Japon mevkidaşları ile temaslarda bulunmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyaret ettikleri bildirildi. Dün gerçekleşen görüşmede tarafların tarihi ihtilaflar nedeniyle gerilen Japonya-Güney Kore ilişkilerini yeniden rayına oturtmak adına diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Japonya-Güney Kore Parlamenterler Birliği Başkanı ve Eski Japonya Maliye Bakanı Fukushiro Nukaga, iki ülke arasında geniş bir perspektif üzerinden güçlü ilişkiler kurmak için çalışacaklarını söyledi. Güney Kore-Japonya Parlamenterler Birliği Başkanı Kim Jin-pyo ise tarihsel sorunlardan kaynaklanan çatışmaların ekonomiyi ve diğer alanları etkilemesinin üzücü olduğunu ifade etti.

Tarihi kriz

Güney Kore'de yüksek mahkemenin 2. Dünya Savaşı sırasında kendilerinin ya da akrabalarının Japon şirketler için çalışmaya zorlandıklarını iddia eden Güney Korelilere tazminat ödenmesine dair aldığı karar Tokyo ve Seul arasında gerilime neden olmuştu. Yeniden alevlenen tarihi ihtilaflar geçtiğimiz yıl karşılıklı ihracat tedbirleri konusundaki düzenlemelerle ekonomi alanına sıçramıştı.

Diplomasi trafiği

Son olarak Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Şefi Park Jie-won siyasi temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya gelmiş, 10 Kasım'da Park'ı kabul eden Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, karşılıklı iş birliğinin önemine dikkat çekerek sağlıklı ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Güney Kore'yi inisiyatif almaya çağırmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı