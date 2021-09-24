Japonya ve Güney Kore arasında UAEA genel kurulunda 'Fukuşima' anlaşmazlığı - Haberler
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Japonya ve Güney Kore arasında UAEA genel kurulunda "Fukuşima" anlaşmazlığı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya ve Güney Kore arasında UAEA genel kurulunda

Güney Kore, Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki işlenmiş atık suyun okyanusa tahliye planına yönelik Japonya hükümetine tepki gösterdi.

Güney Kore, Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki işlenmiş atık suyun okyanusa tahliye planına yönelik Japonya hükümetine tepki gösterdi.

Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 65. Genel Kurul Toplantısı'na katılan Güney Kore ve Japonya temsilcileri "Fukuşima" anlaşmazlığı yaşadı.

Toplantıda konuşan Güney Kore Bilim Bakanlığı Birinci Yardımcısı Yong Hong-taek, Tokyo hükümetinin, Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki işlenmiş atık suyun tahliye planına karşı çıktı.

Yong, "tek taraflı" nitelediği tahliye planını Tokyo hükümetinin, "ilgili ülkelere yeterli düzeyde danışmadan" aldığını savunarak Japonya'nın kararını gözden geçirmesini talep etti.

Planın gidişatında "tarafsızlık, şeffaflık ve güvenlik" açısından UAEA'nın görevinin öneminin altını çizen Yong ülkesinin, tahliyenin seyrine yönelik UAEA'nın denetleme heyetine girmek isteğini yineledi.

Japonya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Nezdinde Daimi Temsilcisi Hikihara Takeşi ise tahliye planında Tokyo hükümetinin UAEA ile yakın iş birliği sürdürdüğünü söyledi.

Yong'un iddialarını reddettiğini kaydeden Hikihara ülkesinin, bilimsel kanıtlarla enformasyon sağladığı ve ikili, bölgesel ve uluslararası diyaloğu teşvik ettiğini kaydetti.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, bölgede 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören santralde biriken atık suyun Pasifik Okyanusu'na salınacağını nisan ayında duyurmuştu.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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