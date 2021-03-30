Japonya ve Endonezya'dan, Myanmar'daki durumun çözülmesine yönelik yakın iş birliği vurgusu
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Japonya ve Endonezya'dan, Myanmar'daki durumun çözülmesine yönelik yakın iş birliği vurgusu

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya ve Endonezya'dan, Myanmar'daki durumun çözülmesine yönelik yakın iş birliği vurgusu

Japonya ile Endonezya, Myanmar'da 1 Şubat'taki darbe sonrası düzenlenen barışçıl gösterilerde protestocuların öldürülmesine yönelik "ciddi endişe" taşıdıklarını belirterek ülkedeki krizin çözülmesine yönelik yakın iş birliği konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya ile Endonezya, Myanmar'da 1 Şubat'taki darbe sonrası düzenlenen barışçıl gösterilerde protestocuların öldürülmesine yönelik "ciddi endişe" taşıdıklarını belirterek ülkedeki krizin çözülmesine yönelik yakın iş birliği konusunda anlaşmaya vardı.

Kyodo ajansının haberine göre başkent Tokyo'yu ziyaret eden Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Motegi ile Marsudi, Myanmar'da darbe sonrası düzenlenen barışçıl gösterilerde protestocuların öldürülmesine yönelik "ciddi kaygı" taşıdıklarını belirtti. İkili, Myanmar'daki krizin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yürütülmesinde mutabakata vardı.

Basın açık bölümünde konuşan Motegi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyelerinin Myanmar'daki gidişatın iyileştirilmesi için halihazırdaki çabaları ile Endonezya'nın bu konudaki liderliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, görüşmede iki bakan, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizindeki statükonun tek taraflı değiştirilmesini amaçlayan Çin'in faaliyetlerine yönelik endişelerini bildirdi.

İkili ekonomik ilişkilerin de ele alındığı toplantıda Bakan Motegi, Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın doğusundaki uluslararası liman kenti Patimban Port'un kalkındırılması için Japonya'nın 638 milyon dolar değerinde düşük faizli kredi verebileceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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