Japonya ve Çin'den Kuzey Kore için iş birliği kararı

24.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:11

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe arasında dün Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen görüşmenin detayları belli oldu. Abe'nin üçlü bir Çin-Japonya-Güney Kore zirvesine katılmak üzere yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmede, ikilinin Xi'nin önümüzdeki bahar aylarından Japonya'ya yapması planlanan ziyareti ele aldıkları ifade edildi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede liderlerin, birlikte çalışma sözü verdikleri kaydedildi.



Abe'den istikrar vurgusu



Abe, görüşmede Çin ile ilişkilerdeki mevcut gelişmeyi sürdürmek için iş birliğini devam ettirme kararlılığını da dile getirdi. Japonya ve Çin'in bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarı için büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu söyleyen Abe, Japonya'nın dünyaya bu sorumluluğu Çin'le birlikte yerine getirmeye hazır olduğunu göstermek istediğini de sözlerine ekledi.



Kuzey Kore masada



Xi ve Abe'nin, son günlerde bölgede büyüyen bir tehdit olarak görülen Kuzey Kore meselesini de ele aldıkları bildirildi. Liderler, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefinde Japonya ve Çin'in birlikte çalışacaklarını doğrulayarak, BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının, Kuzey Kore'ye karşı uygulanmasının önemini de yineledikleri belirtildi. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Xi'nin, Çin ve Rusya tarafından gündeme getirilen, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine dair BM Güvenlik Konseyi kararı üzerine Abe'den destek istediği belirtilirken Abe ise, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü noktasında Çin'den destek istedi.



Şeffaflık çağrısı



Abe'nin, Hong Kong'da devam eden huzursuzluk hakkındaki endişelerini Xi'ye aktararak, "bir ülke iki sistem" ilkesi kapsamında bölgenin özgürlüğünü ve refahını sağlamanın önemini vurguladığı belirtildi. Abe, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlarla ilgili uluslararası inceleme talepleriyle yüz yüze olan Çin'i, politikalarını şeffaf bir şekilde açıklamaya çağırdı. - TOKYO

Kaynak: İHA