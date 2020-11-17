Japonya ve Avustralya savunma iş birliğini güçlendirmek için prensip anlaşmasına vardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya ve Avustralya savunma iş birliğini güçlendirmek için prensip anlaşmasına vardı

17.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:02
Japonya ve Avustralya savunma iş birliğini güçlendirmek için prensip anlaşmasına vardı

Avustralya ile Japonya, Hint-Pasifik bölgesinde ikili savunma iş birliğini güçlendirme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Avustralya ile Japonya, Hint-Pasifik bölgesinde ikili savunma iş birliğini güçlendirme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison resmi ziyaret kapsamında geldiği Tokyo'da Japonya Başkabanı Suga Yoşihide ile görüştü.

Eylülde göreve gelmesi sonrası Tokyo'da ilk kez bir yabancı lideri ağırlayan Suga, mevkidaşını resmi törenle karşıladı. İkili, heyetler arası görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Suga, Pasifik bölgesinde ABD'nin müttefiki iki ülkenin, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri paylaştığını söyledi.

Avustralya ve Japonya arasında iş birliğini daha da ileriye taşıyarak sürdürmek istediklerini kaydeden Suga, "Japonya ve Avustralya stratejik çıkar ve temel değerleri paylaşan iki özel ortak ve bunun önemi daha da gelişiyor." dedi.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu hedeflediklerini belirten Suga, ikili savunma iş birliğini güçlendirecek kuvvetler statüsü anlaşmasına prensipte varıldığını kaydetti.

Anlaşamaya ilişkin Suga, "Güvenlik, savunma iş birliği, ekonomi gibi alanlarda iş birliğini güçlendirerek, Hint-Pasifik bölgesinin barış ve istikrarını destekleme fırsatı sunuyor." dedi.

"Dönüm noktası"

Avustralya ve Japonya'nın Hint-Pasifik bölgesinde "eşsiz bir perspektife" sahip olduklarını belirten Morrison, prensip anlaşmayla iki ülkenin ileriye dönük güçlü bir adım attığını söyledi.

Anlaşmayı "karşılıklı güvenin delili ve dönüm noktası" olarak niteleyen Morrison, "Özgürlük ve demokrasiden yararlanan aynı fikre sahip iki ülke, özel sorumlukları olduğunu hissediyor." dedi.

Morrison, "ABD ile muhteşem bir ittifakımız, Çin ile de önemli bir ticari ilişkimiz var. Hint-Pasifik ülkeleri ile kuvvetli ve pozitif ilişkilerimiz var." diye konuştu.

Kyodo ajansına göre iki lider, 3 Kasım seçimlerinde ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden yönetiminin bölgesel konulara yaklaşımının sürdürülmesinin önemini de görüştü.

Öte yandan ikili, Kuzey Kore tarafından "alıkonulan Japon vatandaşları" ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele konularını da ele aldı.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride iki liderin, "bölgesel tansiyonu artıracak ve statükoyu zorla ve tek taraflı değiştirecek teşebbüslere karşı çıktıkları" kaydedildi.

Ortak tatbikat ve insani yardım

İki ülkenin 2014'ten beri müzakerelerini sürdürdüğü "Karşılıklı Katılım Anlaşması" Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (JSDF) ile Avustralya ordusunun karşı ülkelerde bulunmasını kapsıyor.

Anlaşma, ortak tatbikat ve insani yardım görevlerinin yanı sıra ordu mensuplarının suça karışmaları halinde, bulundukları ülkenin yargı yetkisi altına girmelerini de kapsayacak.

İmza edilmesi halinde anlaşma, ABD askerlerinin Japonya'da yerleşmesini sağlayan "1960 Kuvvetler Statüsü Anlaşması" sonrası bir ilk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

İlgili Haberler

TİKA ve AA iş birliğinde 'Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi' başladı(2)
TİKA ve AA iş birliğinde "Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı(2)
Japonya Başbakanı Suga ve Avustralya Başbakanı Morrison'dan Tokyo zirvesi
Japonya Başbakanı Suga ve Avustralya Başbakanı Morrison'dan Tokyo zirvesi
Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da anlaşmaya vardı
Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da anlaşmaya vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Deniz Seki Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Bursa Bakan Çocuk Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya ve Avustralya savunma iş birliğini güçlendirmek için prensip anlaşmasına vardı - Tokyo
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 19:15:54. #1.14#
title