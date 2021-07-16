Japonya ve Avustralya'dan Kovid-19 sonrası döneme yönelik TPP ve RCEP vurgusu
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Japonya ve Avustralya'dan Kovid-19 sonrası döneme yönelik TPP ve RCEP vurgusu

Japonya ve Avustralya'dan Kovid-19 sonrası döneme yönelik TPP ve RCEP vurgusu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya ve Avustralya yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilediği bölgesel ekonominin toparlanması için Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) ile Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (RCEP) önemini vurguladı.

Japonya ve Avustralya yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilediği bölgesel ekonominin toparlanması için Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) ile Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (RCEP) önemini vurguladı.

Avustralya Ticaret Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan ile Tokyo'da görüşen Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, ikili ve bölgesel ekonomik ilişkilerin canlandırılmasını ele aldı.

Kyodo ajansına göre, toplantıda konuşan Bakan Kajiyama "Hem ticaret ve hem enerji başlıklarını kapsayan stratejik diyalog sahibi olmanın tam zamanı" dedi.

İki bakan, Kovid-19'un negatif etkilediği Doğu Asya ve Pasifik bölge ticaretine canlılık kazandırılması amacıyla TPP ve RCEP anlaşmalarının teşvik edilmesi ve geliştirilmesinde mutabık kaldı.

Görüşme sonrası yayımlanan ortak bildiride "Kovid-19 sonrası bölgesel ekonomik kalkınmada TPP ve RCEP kritik öneme sahiptir." ifadeleri kullanıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.
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