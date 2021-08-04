Japonya ve ASEAN, Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer hürriyetinin" sağlanmasında anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya ve ASEAN, Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer hürriyetinin" sağlanmasında anlaştı

Japonya ve ASEAN, Güney Çin Denizi'nde 'seyrüsefer hürriyetinin' sağlanmasında anlaştı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkeleri, Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer hürriyetinin" sağlanmasında anlaştı.

Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkeleri, Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer hürriyetinin" sağlanmasında anlaştı.

ASEAN'daki mevkidaşlarıyla çevrim içi toplantıda bir araya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ikili ve bölgesel ilişkilere değindi.

Toplantıda taraflar, Çin'in tehditkar faaliyetlerini sürdürdüğü Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer hürriyetinin" sağlanması noktasında mutabakata vardı.

Motegi, ülkesinin, Hint-Pasifik bölgesinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik teşebbüslere karşı çıktığını belirtti.

Motegi, "Hint-Pasifik bölgesinde hukukun üstünlüğü ve şeffaflık prensiplerini koruma ve güçlendirmek bizim için önemlidir." dedi.

Şubat ayındaki askeri darbe sonrası siyasi krizin sürdüğü Myanmar'da ASEAN'ın çözüm girişimlerine yönelik Japonya'nın desteğini anımsatan Motegi, "Somut sonuç gerekiyor." diye konuştu.

Motegi ülkesinin, ASEAN ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelesine destek olmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Bölgesel kalkınma amacıyla oluşturulan ASEAN'da Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yusuf Güney Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Kayaalp Hakan Reçber Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya ve ASEAN, Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer hürriyetinin" sağlanmasında anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 07:40:29. #1.15#

title