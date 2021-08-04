Japonya ve ASEAN, Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer hürriyetinin" sağlanmasında anlaştı

Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkeleri, Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer hürriyetinin" sağlanmasında anlaştı.

Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkeleri, Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer hürriyetinin" sağlanmasında anlaştı.

ASEAN'daki mevkidaşlarıyla çevrim içi toplantıda bir araya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ikili ve bölgesel ilişkilere değindi.

Toplantıda taraflar, Çin'in tehditkar faaliyetlerini sürdürdüğü Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer hürriyetinin" sağlanması noktasında mutabakata vardı.

Motegi, ülkesinin, Hint-Pasifik bölgesinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik teşebbüslere karşı çıktığını belirtti.

Motegi, "Hint-Pasifik bölgesinde hukukun üstünlüğü ve şeffaflık prensiplerini koruma ve güçlendirmek bizim için önemlidir." dedi.

Şubat ayındaki askeri darbe sonrası siyasi krizin sürdüğü Myanmar'da ASEAN'ın çözüm girişimlerine yönelik Japonya'nın desteğini anımsatan Motegi, "Somut sonuç gerekiyor." diye konuştu.

Motegi ülkesinin, ASEAN ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelesine destek olmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Bölgesel kalkınma amacıyla oluşturulan ASEAN'da Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan