Japonya ve Almanya'dan Dünya Ticaret Örgütü Konusunda İş Birliği

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) reforme edilmesinde sıkı işbirliği içinde olacaklarını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel iki günlük Japonya ziyareti kapsamında Almanya ile Japonya arasındaki teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ile serbest ticaret konularında anlaşmalar sağladı.

Merkel temasları kapsamında Japon mevkidaşı Şinzo Abe ile bir araya geldi. Japonya Başbakanı Abe Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının dünyanın en büyük serbest ticaret alanının oluşturduğunu belirterek, "Uluslararası devletler topluluğu adına Japonya ve Almanya'nın sorumlulukları giderek artıyor" dedi.

Abe ayrıca, ülkesinin Almanya ile olan ilişkilerinin daha yüksek bir seviyeye geldiğini ifade etti. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İngiltere'nin AB'den ayrılmaya hazırlandığı bir dönemde, Almanya'nın dünyadaki rolünün daha önemli hale geldiğini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasını, "Dünyaya verilen önemli bir mesaj" olarak nitelendirdi. Merkel, anlaşmanın zor durumlarda her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir ortam oluşturacağını ifade etti. Almanya Başbakanı ayrıca, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi, AB ülkeleri ile Batı Balkan ülkeleri arasında yapılacak bir sonraki zirveye davet etti. Her iki ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti ile daha sıkı ilişkilerden yana olduğunu belirten Merkel, bunu yaparken sorunlu noktaların da Pekin'le açık bir dille konuşulması gerektiğini ifade etti. Başbakan Merkel, Alman ve Japon firmalarının bazı alanlarda şüphesiz rekabet halinde olduklarını ancak buna rağmen insansız otomobil ve yeni nesil motor geliştirme konularında iş birliğine gidilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Merkel ve Abe, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) reforme edilmesinde sıkı bir iş birliği içinde olacaklarını duyurdu. İki lider Alman-Japon hükümetleri arasında, güvenlik ve savunma alanlarında iş birliğini ön gören anlaşmadan duydukları memnuniyeti de dile getirdi. - BERLİN

Kaynak: İHA