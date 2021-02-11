Japonya ve ABD, Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden göstericilere şiddeti kınadı
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Japonya ve ABD, Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden göstericilere şiddeti kınadı

11.02.2021 07:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 07:10
Japonya ve ABD, Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden göstericilere şiddeti kınadı

Japonya ve ABD, Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden göstericilere karşı uygulanan polis şiddetini kınadı.

Japonya ve ABD, Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden göstericilere karşı uygulanan polis şiddetini kınadı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Myanmar'daki son durum, iki ülke ittifakı, bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

İki bakan görüşmede, Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden göstericilere karşı uygulanan polis şiddetini kınadı ve ve sivillere yönelik şiddetin durdurulması çağrısı yaptı.

Görüşmede Çin'in sahil güvenliğine yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasa sonrası Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Pekin'in faaliyetlerine yönelik endişeler paylaşıldı.

İkili, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun hayata geçirilmesi için önemli olan barış ve refahın temel taşının ABD-Japonya güvenlik ittifakı olduğunu" yeniden vurguladı.

Bakanlar, ABD-Japonya-Güney Kore üçlü koordinasyonu ile ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın oluşturduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ittifakı güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

Bakan Blinken, Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın, "Japonya'ya silahlı saldırı olması halinde ABD'nin koruması şartını içeren" ABD-Japonya ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığını teyit etti.

Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansının haberinde, kanunun, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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