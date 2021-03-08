Japonya ve ABD liderlerinden zirve hazırlığı
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Japonya ve ABD liderlerinden zirve hazırlığı

08.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:34
Japonya ve ABD liderlerinden zirve hazırlığı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Nisan ayında Washington'da bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Nisan ayında Washington'da bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

Japonya ve ABD hükümetlerinin iki ülke liderlerinin Washington'da bir görüşme gerçekleştirmesine yönelik hazırlık içinde olduğu bildirildi. Japonya basınında yer alan haberlerde, görüşmenin gerçekleşmesi halinde Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın ABD Başkanı Joe Biden ile göre gelmesinden bu yana yüz yüze görüşen ilk lider olacağı vurgulanırken, zirve için Nisan ayının hedeflendiği kaydedildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato görüşme planını doğrularken, Suga'nın ABD ziyaretini mümkün olan en erken tarihte gerçekleştirmeyi umduğunu söyledi. Kato, bu isteğin Ocak ayında Biden ile Suga arasındaki telefon görüşmelerinde de dile getirildiğini, ancak şimdilik ziyaret için belirli bir tarih belirlenmediğini ifade etti.

ABD basınında yer aldı

ABD basınında Biden'ın Suga'yı, Nisan ayında Beyaz Saray'da ağırlamayı planladığı kamuoyuna yansımıştı. Covid-19 pandemisine ilişkin gidişatın görüşmenin kaderinde kilit rol oynayacağı belirtilmişti. Görüşmenin gerçekleşmesi halinde Biden ve Suga'nın gündeminde Çin'in bölgede artan askeri varlığı, Covid-19 pandemisi ve ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları gibi konuların yer alması bekleniyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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