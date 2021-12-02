Japonya ve ABD donanmalarından ikili savunma iş birliği vurgusu - Haberler
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Japonya ve ABD donanmalarından ikili savunma iş birliği vurgusu

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya ve ABD donanmalarından ikili savunma iş birliği vurgusu

ABD ve Japon donanma komutanları, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini artıracaklarını bildirdi.

ABD ve Japon donanma komutanları, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini artıracaklarını bildirdi.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Öz Savunma Filosu (Jieikantai) Komutanı Koramiral Yuasa Hideki ile ABD 7. Filo Komutanı Koramiral Karl Thomas bir araya geldi.

ABD'ye ait uçak gemisi USS Carl Vinson'da görüşen ikili, burada düzenledikleri ortak basın toplantısında, savunma alanında iş birliğine vurgu yaptı.

Yuasa, bölgesel statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüsleri sebebiyle deniz güvenliğine yönelik tehditlerin gittikçe arttığını bildirdi.

MSDF'nin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu politikasına değinen Yuasa, dost ülkelerin donanma güçleriyle iş birliklerini güçlendireceklerini bildirdi.

Thomas ise güç gösterileri yapan ülkelere karşı, kapasitelerinin sergilenmesi için müttefiklere ve dost ülkelere çağrı yaptı.

Toplantı kapsamında, F35C uçakları kalkış ve iniş gösterisi düzenledi.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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