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Japonya ve ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin faaliyetlerine karşı ikili ittifakı güçlendirecek

Japonya ve ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin faaliyetlerine karşı ikili ittifakı güçlendirecek
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya ve ABD Dışişleri Bakanları, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ikili ittifakın müdahale kapasitesini güçlendirilmesinde anlaştı.

Japonya ve ABD Dışişleri Bakanları, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ikili ittifakın müdahale kapasitesini güçlendirilmesinde anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları zirvesi kapsamında bir araya geldiği ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede iki bakan, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ikili ittifakın müdahale kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirilmesi mutabakatına vardı.

Çin'in, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkan ikili, Tayvan Boğazında "barış ve istikrarın" önemini vurguladı.

Blinken, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine karşı Japonya-ABD-Güney Kore 3'lü zirvesinin "güvenli, müreffeh, birbirine bağlı, serbest ve açık Hint-Pasifik için taşıdığı değerin" altını çizdi.

İkili, ekim ayı başında Japonya Başbakanlığına seçilen Kişida Fumio'nun ABD'de Başkan Joe Biden ile buluşması ve iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarını bir araya getirecek 2+2'li zirveye yönelik hazırlıkları da ele aldı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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