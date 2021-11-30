Japonya ve AB "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için birlikte çalışacak

Japonya ve Avrupa Birliği (AB) "Serbest ve Açık Hint-Pasifik"in oluşturulması için ortak çalışma kararı aldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ikili ve bölgesel gelişmeleri konuştu.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 20 dakika süren görüşmede ikili, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik"in oluşturulması için birlikte çalışılması konusunda mutabakata vardı.

Kişida, AB'nin izlediği "Hint-Pasifik stratejisi" dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

İki lider, siber güvenlik, yeşil teknolojiler ve Japonya-AB ekonomik partnerlik anlaşması kapsamında, tedarik zincirlerinin istikrarının güçlendirilmesinde anlaştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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