Japonya vatandaşları Çin'den tahliye ediliyor

29.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:31

Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen Japonya vatandaşlarının ilk grubu Tokyo'ya ulaştı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle daha önce bölgedeki vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklayan Japonya, ilk grubun tahliyesini tamamladı. Hükümetin tahsis ettiği uçakla Wuhan'dan Tokyo'daki Haneda Havaalanı'na gelen 200 Japonun, ilk olarak uçakta sağlık testlerinden geçirildiği belirtildi. Japonya'ya getirilen ilk kafiledeki kişilerin bazılarında virüs belirtilerinin gözlendiği öğrenilirken, kafilenin detaylı test ve tıbbi muayene için sağlık kuruluşlarına gönderildiği ifade edildi.



Daha fazla kişi tahliye edilecek



Japon yetkililer, Wuhan'da bulunan diğer Japon vatandaşlarının tahliyesi için hükümetin bölgeye yeniden uçak göndereceğini kaydetti. An itibariyle yaklaşık 650 Japonun Wuhan'dan Japonya'ya dönmek istediği belirtildi.



Vaka sayısı artıyor



Tüm dünyada olduğu gibi Japonya'da da paniğe neden olan korona virüsü Japonya'da son olarak 7 kişide tespit edilmiş, virüsü taşıyanlardan birinin hiç Wuhan'da bulunmayan Japon bir otobüs şoförü olduğu açıklanmıştı. Japonya'da hükümet, salgınla mücadele önlemleri kapsamında, enfekte olan kişileri gerektiğinde zorla hastaneye yatırma gibi tedbirleri de içeren bir dizi kararı onaylamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA