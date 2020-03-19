Japonya vatandaşı Taito'dan halk oyunu sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Japonya vatandaşı Taito'dan halk oyunu sürprizi - Haber
Denizli, Japonya, Kültür Sanat

Japonya vatandaşı Taito'dan halk oyunu sürprizi

Japonya vatandaşı Taito'dan halk oyunu sürprizi Büyükşehir'in düzenlediği kurslarda öğrendiği zeybeği Japonya'da tanıtıyor Taito Takasaki, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nda öğrendiği Türk kültürünü, zeybek oyunlarını ülkesi Japonya'da tanıtıyor.

19.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:58
Japonya vatandaşı Taito'dan halk oyunu sürprizi

Japonya vatandaşı Taito'dan halk oyunu sürprizi

Büyükşehir'in düzenlediği kurslarda öğrendiği zeybeği Japonya'da tanıtıyor

DENİZLİ - Taito Takasaki, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nda öğrendiği Türk kültürünü, zeybek oyunlarını ülkesi Japonya'da tanıtıyor.

Türk halk oyunlarını öğrenmek için geçen yıl Denizli'ye gelen Japon Taito Takasaki'nin kısa süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesine gönderdiği sürpriz video görenleri hem şaşırttı hem de gururlandırdı. Japonya'nın Kyato kentinden Türkiye'nin çeşitli bölgelerine giderek halk oyunlarını öğrenen Taito, geçtiğimiz sene de Denizli'ye gelerek Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na gelerek zeybek yöresi halk oyununu öğrenmek için başvuru yaptı. Burada yaklaşık 1 hafta kurs eğitimi alan Taito'ya Tavas Zeybeği, İbrahim Usta Zeybeği, Gireniz Ören Zeybeği ve Kütahya Zeybeği eğitimleri verildi.

Efe kültürü Japonya'da

Daha sonra Japonya'ya geri dönen Taito, memleketi Kyato'da Türk kültürüne ilgi duyan arkadaşlarına da zeybek oyunlarını öğretti. Takasaki ve arkadaşları yöresel efe kıyafetleri giyip küçük bir zeybek oyunu sergiledi, kısa gösterinin görüntülerini de Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na gönderdi. Denizli Büyükşehir Belediyesine kısa süre önce ulaşan sürpriz video görenleri önce şaşırttı sonrasında ise gururlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Antrenörü Mehmet İzmirlioğlu, Japonya'da Türk kültürünün tanıtılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İzmirlioğlu, "Geçtiğimiz hafta Taito bana bir video gönderdi. Taito ve arkadaşları çok güzel zeybek oynamış, gururlandık. Yaptığımız işin karşılığını aldık. Türk kültürüne aşık birinin gelip bizden bu oyunları öğrenmesi ve ülkesinde bunları yayması bizim için çok değerli" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nca 7'den 70'e herkese ücretsiz halk oyunları kurslarının verildiğini anımsatan İzmirlioğlu, "Bizlere her zaman destek veren, imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Japonya vatandaşı Taito'dan halk oyunu sürprizi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Japonya vatandaşı Taito'dan halk oyunu sürprizi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haber
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haber
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Haber
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı Haber
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mehmet Nuri Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Tom Hanks James Bond Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Bülent Uygun Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: Japonya vatandaşı Taito'dan halk oyunu sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 15:57:17. #1.14#
title