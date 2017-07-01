Japonya Uzay Araştırma Ajansı 2030'da Ay'a İnsan Yollayacağını Açıkladı

İnsanlığın diğer gezegenlerde hayat olup olmadığı ve yaşamaya elverişliliği gibi konulardaki merakının yanı sıra özellikle NASA tarafından gerçekleştirilen çalışmalar uzay araştırmaları alanında oldukça büyük bir gelişme yaşanmasına neden oldu. Robotlarla gerçekleştirilen bu araştırmaların aksine Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a insan göndermeyi planladıklarını belirtti.



Japonya Uzay Araştırma Ajansı, ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ötesine astronot yollamaya dair planları olduğunu belirterek söz konusu araştırmanın en geç 2030 yılında hayata geçirileceğini belirtti.



Ay'a insan gönderme projesinden önce JAXA'nın ilk hedefinin NASA öncülüğünde yürütülen ve 2025'te Ay'ın yörüngesine uzay istasyonu inşa etmeyi amaçlayan göreve katılmak olduğu ifade edilirken, söz konusu projenin NASA'nın Mars'a insan yollama planının da bir parçası olduğu da yapılan açıklamalarda ek bilgi olarak paylaşıldı.



NASA öncülüğünde çok uluslu bir proje haline gelen Ay'ın yörüngesine uzay istasyonu inşa etme projesinde, Japon teknolojisini söz konusu projede kullanmayı planlayan JAXA, inşa edilecek istasyonda bir yer edinmeyi ve buradan Ay'a astronot yollamayı umut ediyor.