Japonya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, Fukuşima'daki suyun tahliyesi için güvenlik değerlendirmesi istedi
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Japonya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, Fukuşima'daki suyun tahliyesi için güvenlik değerlendirmesi istedi

24.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:20
Japonya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, Fukuşima'daki suyun tahliyesi için güvenlik değerlendirmesi istedi

Japonya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA), Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli suyun tahliyesine yönelik güvenlik değerlendirmesi yapmasını talep etti.

Japonya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA), Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli suyun tahliyesine yönelik güvenlik değerlendirmesi yapmasını talep etti.

Sanayi, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Kajiyama Hiroşi, çevrim içi toplantıda görüştüğü UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Fukuşima Dai-içi santralinde biriken suyun tahliye edilmesine yönelik son durumu ele aldı.

Görüşmede Bakan Kajiyama, UAEA'dan, radyoaktif özellik taşıyan ve santralde biriken suyun tahliyesine ilişkin bilimsel ve objektif güvenlik değerlendirmesi yapmasını ve bunu uluslararası kamuoyuna duyurmasını talep etti.

Öte yandan düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Başbakan Suga Yoşihide, suyun tahliyesine yönelik hükümetin "uygun zamanda" karar vereceğini söyledi.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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