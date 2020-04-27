Japonya ülkeye giriş yasağını genişletti: Rusya ve BAE dahil 14 ülke listeye eklendi Japonya, Covid-19 salgınına karşı uyguladığı tedbirlerden ülkeye giriş yasağının kapsamını Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil 14 ülkeyi daha ekleyerek genişletti.

Japonya, Covid-19 salgını ile mücadelede uyguladığı tedbirlerden ülkeye giriş yasağının kapsamını Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi 14 ülkeyi daha ekleyerek genişletti. Halihazırda Çin, Güney Kore, ABD ve tüm Avrupa ülkelerinin bulunduğu listedeki ülke sayısı 87'ye çıktı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com