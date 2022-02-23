Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamlelerine karşı Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı aldı - Haberler
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Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamlelerine karşı Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı aldı

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamlelerine karşı Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı aldı

Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurarak, "kördüğüm çözecek çabalara dönmesi çağrısı" yaptı.

Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurarak, "kördüğüm çözecek çabalara dönmesi çağrısı" yaptı.

Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldı.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

Kişida, bu bölgelere yönelik ithalat ve ihracatın askıya alınacağını ve Japonya içinde Rusya'ya ait yeni tahvil ticaretinin yasaklanacağı da sözlerine ekledi.

Rusya'nın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden" hamlelerini bir kez daha "kınadığını" bildiren Kişida, gidişatın kötüye gitmesi halinde ek önlemlerin ivedilikle planlanacağını belirtti.

Japon Başbakan, "Rusya'ya, diplomatik teamüller yoluyla kördüğümü çözecek çabalara geri dönmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerinin tanınması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Başbakan, Japonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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