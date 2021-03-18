Japonya, Tokai 2 Nükleer Santrali'ni durdurma kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Japonya, Tokai 2 Nükleer Santrali'ni durdurma kararı aldı

18.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:11
Japonya, Tokai 2 Nükleer Santrali'ni durdurma kararı aldı

Japonya'nın Ibaraki prefektörlüğünde yer alan Mito Bölge Mahkemesi, 2011 yılında ülkede yaşanan deprem sonucu otomatik bir şekilde kapanan ve 2022 yılında açılması planlanan Ibaraki'de yer alan Tokai 2 Nükleer Santrali'ni güvenlik kaygıları nedeniyle durdurma kararı aldı.

Japonya'nın Ibaraki prefektörlüğünde yer alan Mito Bölge Mahkemesi, 2011 yılında ülkede yaşanan deprem sonucu otomatik bir şekilde kapanan ve 2022 yılında açılması planlanan Ibaraki'de yer alan Tokai 2 Nükleer Santrali'ni güvenlik kaygıları nedeniyle durdurma kararı aldı.

Japonya'da 2011 yılında yaşanan deprem sonucu otomatik bir şekilde kapanan ve 2022 yılında açılması planlanan Japonya'nın Ibaraki prefektörlüğünde yer alan Tokai 2 Nükleer Santrali'ne, Ibaraki'de yer alan Mito Bölge Mahkemesi'nden darbe geldi. Ibaraki ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından, Santralin Operatörü olan Japonya Atomik Güç Şirketi'nin (JAPC) faaliyetini durdurmasını talep eden bir hukuk davası açılmasının ardından Bölge Mahkemesi, 1978 yılında inşa edilen Tokai 2'nin güvenlik kaygıları nedeniyle durdurulmasına karar verdi.

Öte yandan JAPC, Fukuşima felaketine yol açan 2011 depreminde Tokai 2'nin kaynar su reaktörünün dış gücünü kaybetmesi ve otomatik olarak kapanması sonrasında Nükleer Santrali yeniden başlatmak için 2014 yılında Japonya'nın Nükleer Düzenleme Kurumu'na başvurmuştu. Başvurunun ardından Tokai 2'nin ise 2022 yılında tekrardan açılması planlanıyordu.

Santral, 1978 yılında inşa edilmiş ve Japon yönetmeliklerine göre 40 yıllık ticari faaliyetin ardından hizmetten çıkarılmıştı. Bununla birlikte Reaktör, ülkenin nükleer gözlemcileri tarafından onaylanması halinde 20 yıl daha çalışma hakkına sahip. Fakat yerel basında yer alan haberlerde JAPC'nin, Fukuşima nükleer felaketinin ardından belirlenen daha katı düzenlemeleri karşılamak için kurumu güncelleştiriyordu. Aynı zamanda firma, uzatma onayını aldıktan sonra 2022 Aralık ayına kadar Tokai 2 tesisini yeniden başlatmayı planlıyordu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Demet Akbağ Hande Erçel İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Hakan Kutlu Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya, Tokai 2 Nükleer Santrali'ni durdurma kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:25:50. #1.15#
title