Japonya Tıp Federasyonu Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 vaka patlamasından endişe ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Japonya Tıp Federasyonu Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 vaka patlamasından endişe ediyor

24.01.2021 00:11 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:14
Japonya Tıp Federasyonu Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 vaka patlamasından endişe ediyor

Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında, muhtemel bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "vaka patlaması" yaşanması halinde sağlık kurumlarının hasta kabul edemeyeceğini söyledi.

Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında, muhtemel bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "vaka patlaması" yaşanması halinde sağlık kurumlarının hasta kabul edemeyeceğini söyledi.

Nakagawa, düzenlediği basın toplantısında yıl sonu ve yılbaşı tatilinde oluşan insan hareketliliğinin kısa sürede vaka sayılarını yükselttiğini anımsatarak benzer şekilde temmuzdaki turnuva esnasında çok sayıda sporcu, turist ve yetkilinin Tokyo metropolüne akın edeceğine dikkati çekti.

Ülke geneli sağlık hizmetlerinin halihazırda Kovid-19 vakaları sebebiyle ağır yük taşıdığını anımsatan Nakagawa, bu durumun Tokyo Olimpiyatlarında muhtemel bir vaka patlaması ortaya çıkarabileceğine dikkati çekerek "aşırı gerilebilecek" sağlık sisteminin çökebileceğini belirtti.

Nakagawa, "Çok sayıda misafir yurt dışından gelecek, sadece sporcu sayısı bile çok fazla. Eğer ki bu seviyede vaka artışı devam ederse, kurtarılabilecek hastalara öncelikle hizmet vermek zorunda kalabiliriz. Tıbbi sistemin çökmesi durumunda ise sağlık kurumları hasta kabul edemeyebilir." dedi.

Kovid-19 aşısının etkisini göstermesini umduğunu dile getirerek aksi takdirde vaka seyrinin daha ciddi boyutlara ulaşacağı endişesini paylaşan Nakagawa, sağlık çalışanlarının mental ve fiziksel olarak aşırı yorgun olduğuna işaret etti. Nakagawa, hasta sayılarını düşürmenin çarelerinin bulunması gerektiğini söyledi.

Nakagawa, turnuvanın bu yaz düzenlenemeyebileceği iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Ceyda Düvenci Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Ali Şansalan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya Tıp Federasyonu Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 vaka patlamasından endişe ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 00:22:17. #1.15#
title