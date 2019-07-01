Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi.

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisinde ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberal Demokrat Parti Sekreteri Toshihiro Nikai tarafından verilen öğle yemeğine katıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA
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