Japonya, Tayvan'a 1 milyon 240 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek
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Japonya, Tayvan'a 1 milyon 240 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Japonya, Tayvan'a 1 milyon 240 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Japonya'nın, Tayvan'a 1 milyon 240 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı göndereceği bildirildi.

Japonya'nın, Tayvan'a 1 milyon 240 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı göndereceği bildirildi.

Japon haber ajansı "Kyodo"nun haberine göre Tokyo yönetimi, AstraZeneca firması üretimi 1 milyon 240 bin doz Kovid-19 aşısını bugün uçakla Tayvan'a sevk edecek.

Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi, Parlamento'da yaptığı konuşmada, "Tayvan, temmuz ayında kendi yerli üretim sistemini kurana kadar aşıya acil ihtiyacı var. Sıkıntılı bir zamanda birbirimize yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Tayvan Dışişleri yetkililerden Joshep Wu da gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'nın Tayvan'a aşı tedarikinde bulunmayı düşünmesini takdir ettiklerini bildirdi.

"Tayvan, Çin aşısının adaya girmesini engelliyor"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Japonya'nın Tayvan'a aşı tedarikini değerlendirdi.

Çin'in Tayvan'a aşı gönderme niyetini defalarca bildirdiğini ancak Tayvanlı yetkililerden olumlu bir yanıt alamadıklarını kaydeden Vang, şunları kaydetti:

"Demokratik İlerleyiş Partisi (Tayvan'daki iktidar partisi) yetkilileri, türlü yollarla Çin ana karasının aşılarının Tayvan'a ulaşmasını engelliyor, hatta ana karanın kendilerinin aşı satın almasını da engellediğini iddia ediyor."

Vang ayrıca Tayvan'daki iktidarı, aşı konusunda siyasi manipülasyon yapmakla itham etti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, geçen ay Çin'in Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşılarının Tayvan tarafından satın alınmasını engellediğini ileri sürmüştü.

Tayvan'da bugüne kadar Kovid-19 salgınında 9 bin 974 vaka görüldü, virüs nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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