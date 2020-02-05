Japonya tamamen kriptoparaya geçebilir: Merkez Bankası 'Dijital Yen'i değerlendiriyor
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Japonya tamamen kriptoparaya geçebilir: Merkez Bankası 'Dijital Yen'i değerlendiriyor

Japon Merkez Bankası (JMB) son birkaç yıldır dijital paraya geçme olasılığını değerlendiriyor. Bunun için 'merkez banka kriptoparası' (MBK) üzerinde çalışmalar yapıldı.

05.02.2020 08:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:39
Japonya tamamen kriptoparaya geçebilir: Merkez Bankası 'Dijital Yen'i değerlendiriyor

(JMB) son birkaç yıldır dijital paraya geçme olasılığını değerlendiriyor. Bunun için 'merkez banka kriptoparası' (MBK) üzerinde çalışmalar yapıldı.


22 Ocak'ta JMB beş ayrı merkez bankası ve Uluslararası İskan Bankası (BIS) ile potansiyel bir MBK için işbirliğine gidileceği açıklamasını yaptı. Bu açıklama ile birlikte dünya piyasalarında 'Dijital Yen' beklentisi yükseldi. Eğer bu gerçekleşirse kendi merkez bankası ile tamamen dijital paraya geçen ilk ülke olabilir. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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