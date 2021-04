Japonya Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına ilişkin Mısır'a heyet gönderecek

Japonya Ulaştırma Bakanı Kazuyoşi Akaba, Mısır'a, Süveyş Kanalı'nı günlerce tıkayan "The Ever Given" isimli yük gemisine ilişkin uzman heyet gönderileceğini bildirdi.