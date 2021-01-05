Japonya Sumo Başpehlivanı Hakuho Kovid-19'a yakalandı
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Japonya Sumo Başpehlivanı Hakuho Kovid-19'a yakalandı

05.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:24
Japonya Sumo Başpehlivanı Hakuho Kovid-19'a yakalandı

Japonya'da Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanı sahibi Hakuho Şoo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Japonya'da Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanı sahibi Hakuho Şoo'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Japonya Sumo Federasyonunun açıklamasına göre, koku kaybı yaşayan Sumo Başpehlivanı Hakuho'nun girdiği PCR testi pozitif sonuçlandı.

Şimdiye kadar 44 şampiyonluğu bulunan Moğol asıllı 35 yaşındaki "Yokozuna" Hakuho, elit sumo güreşçileri arasında Kovid-19'a yakalanan ilk güreşçi oldu.

Pazar günü başlayacak ocak ayı turnuvasına katılamayacağı kaydedilen Hakuho'nun eğitim gördüğü Miyagino tesislerindeki diğer güreşçilerin PCR testine gireceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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