Japonya son 30 yılın en geniş çaplı askeri tatbikatına başladı - Haberler
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Japonya son 30 yılın en geniş çaplı askeri tatbikatına başladı

AA / Riyaz Khaliq Khaliq - Haberler | Güncel
Japonya son 30 yılın en geniş çaplı askeri tatbikatına başladı

Japonya 100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçağın katılımıyla son 30 yılın en geniş çaplı askeri tatbikatına başladı.

Japonya 100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçağın katılımıyla son 30 yılın en geniş çaplı askeri tatbikatına başladı.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kara Öz Savunma Kuvvetleri Tatbikatı"nın kasım sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın 1993'ten bu yana 30 yıl içindeki en büyük tatbikat olduğu aktarılırken, tüm Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin operasyonel hazırlık aşamasına odaklanmasını, operasyonel etkinliğini ve caydırıcılık yeteneğini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

100 bin personel, 20 bin araç ve 120 uçağın katılımıyla gerçekleştirilen askeri tatbikat, ABD ve müttefiklerinin Çin'in bölgedeki artan askeri ve ekonomik etkisine karşı çıktığı bir zamanda yapılıyor.

Tatbikata Japon Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinden personelin yanı sıra ABD Ordusundan bir çıkarma gemisi katılacak.

Ülke genelinde tanklar, gerekli malzemeler ve iletişim sistemleri dahil olmak üzere savunma ekipmanları tatbikatın yapılacağı alana taşınacak.

AA / Riyaz Khaliq Khaliq - Son Dakika Haberleri
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