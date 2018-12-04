Japonya, Sinop'ta Yapacağı Nükleer Santralden Vazgeçebilir

Japonya'nın daha yüksek standartlarda güvenlik önlemleri mecburiyeti ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle maliyeti artan Sinop nükleer santral projesinden vazgeçmeyi değerlendirdiği belirtildi.

MALİYET İKİ KATINA ÇIKTI

Reuters'ın aktardığı habere göre, Japonya'nın liderliğinde kamu ve özel kurumların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üstlenilen projenin maliyetinin ilk tahminlerin iki katına çıkarak yaklaşık 5 trilyon yene (44 milyar dolar) yükseldiği bildirildi. Bu durum, projenin birincil müteahhidi olan Mitsubishi Heavy Industries ve diğer ortaklarının projeyi sürdürmesini güçleştiriyor. Nikkei, maliyet artışının temel nedenlerinin 2011 yılında Japonya'daki Fukushima Daichi nükleer santralinde meydana gelen nükleer kazanın ardından daha yüksek standartlarda güvenlik önlemleri mecburiyeti ve Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı olduğunu yazdı.

İKİNCİ NÜKLEER SANTRAL OLACAKTI

Japon-Fransız konsorsiyumu Türkiye'nin ikinci nükleer santralini Sinop'a yapmak için anlaşmıştı. Proje, Japonya'nın altyapı ihracı alanında model gördüğü bir girişim olarak görülüyordu.