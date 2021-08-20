Japonya sığınma talebinde bulunan Myanmarlı milli futbolcuya vize verdi
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Japonya sığınma talebinde bulunan Myanmarlı milli futbolcuya vize verdi

Japonya sığınma talebinde bulunan Myanmarlı milli futbolcuya vize verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında ülkesindeki darbeyi protesto eden ve Japonya'da kalmak istediğini dile getiren Myanmarlı milli kaleci Pyae Lyan Aung'un göçmenlik başvurusu kabul edildi.

Japonya'da oynanan Dünya Kupası eleme maçında ülkesindeki darbeyi protesto eden ve Japonya'da kalmak istediğini dile getiren Myanmarlı milli kaleci Pyae Lyan Aung'un göçmenlik başvurusu kabul edildi.

Japonya'da geçtiğimiz Mayıs ayında oynanan Dünya Kupası eleme maçında ülkesindeki askeri darbeyi protesto etmek için üç parmakla selam veren ve takım arkadaşları ile birlikte dönüş uçağına binmeyerek Japonya'da kalan Myanmarlı milli kaleci Pyae Lyan Aung'un Japonya'ya yaptığı göçmenlik başvurusu kabul edildi. Kendisi ve ailesinin hayatından endişe ettiği belirterek Osaka'da bulunan göçmenlik bürosuna başvuran ve iltica talebini resmi makamlara ileten Aung'un talebine olumlu yanıt geldi. Bugün 5 yıl boyunca Japonya'da kalmasına izin veren uzun süreli göçmenlik belgesini alan Aung, "Japon halkına, Japon hükümetine ve beni şimdiye kadar destekleyen herkese minnettarım" diyerek ülkede çalışmak ve dil eğitimi almak istediğini söyledi

Simge haline gelmişti

Japonya ile Myanmar arasında oynanan maçta ülkesinin milli marşı çalınırken "Adalete ihtiyacımız var" yazan elinin 3 parmağını havaya kaldırarak darbeyi protesto eden Aung ülkesine dönmeyi reddederek Japonya'da kalmıştı. 27 yaşındaki Aung, havaalanında gazetecilere verdiği demeçte, eve dönerse hayatının risk altında olacağını söylemişti. Oyuncunun 3 parmağıyla yaptığı hareket, Güneydoğu Asya ülkesinde askeri yönetime karşı bir direniş sembolü olarak kullanıldığından kamuoyunda büyük ses getirmişti. Aung, geçtiğimiz Haziran ayında resmi olarak göçmenlik başvurusunda bulunmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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