- Japonya şiddetli kara teslim oldu- Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı

- Japonya şiddetli kara teslim oldu Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle başkent Tokyo'nun kuzeyindeki bir otoyolda binlerce araç saatlerce mahsur kaldı.

- Japonya şiddetli kara teslim oldu

Araçlar saatlerce yolda mahsur kaldı

TOKYO - Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle başkent Tokyo'nun kuzeyindeki bir otoyolda binlerce araç saatlerce mahsur kaldı.

Japonya'nın bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı dün ve bugün hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kanetsu Otoyolu'nda binlerce araç saatlerce mahsur kaldı. Tokyo ve Niigata eyaletlerin birbirine bağlayan işlek otoyoldaki kurtarma çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli de destek verdi. Karda mahsur kalan araçların sürücülerine yiyecek, yakıt, battaniye ve portatif tuvalet sağlanırken, Japonya Meteoroloji Ajansı özellikle Japonya Denizi kıyısındaki bölgelerde bu akşam itibariyle etki gösterecek yeni soğuk hava dalgası nedeniyle şiddetli kar yağışı uyarısını yineledi.

Çarşamba günü başlamıştı

Çarşamba gecesi itibariyle Niigata ve Gunma eyaletlerinde etki gösteren şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalmış, dün etkisini artıran karın ardından birçok sürücünün geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldığı kamuoyuna yansımıştı. Sürücüler, farklı rotalara yönlendirilirken, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY