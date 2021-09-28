Japonya, siber güvenlik sahasında Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi 'tehdit görüyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya, siber güvenlik sahasında Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi "tehdit görüyor"

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya, siber güvenlik sahasında Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi

Japonya hükümeti Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi "siber saldırı tehditleri" olarak nitelendiren siber güvenlik strateji taslağını kabul etti.

Japonya hükümeti Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi "siber saldırı tehditleri" olarak nitelendiren siber güvenlik strateji taslağını kabul etti.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, Siber Güvenlik Stratejisi ve Durum Hazırlığı Ulusal Merkezinde (NISC) gelecek 3 yılı içeren kapsamlı taslağı değerlendirdi.

NISC'nin bu sahada yerel idarelerle iş birliği yapmasını isteyen Kato, stratejideki önlemlerin istikrarlı şekilde uygulanması ve halkın güveninin kazanılması çağrısı yaptı.

Kato, Tokyo 2020 Olimpiyatlarında siber saldırı olasılıklarını göz önünde bulundurduklarını ve alınan önlemlerle "turnuvayı etkileyecek" saldırıların yaşanmadığını söyledi.

Kyodo ajansına göre, kabul edilen stratejide Japonya hükümetinin ilk kez komşuları Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi "siber saldırı tehditleri" olarak gördüğü vurgulandı.

Quad ve ASEAN

"Siber uzayın kritik evreye doğru hızla ilerlediği" kaydedilen stratejide bu üç ülkenin "düşmanca siber faaliyetlere karışabileceğinden" şüphelenildiği belirtildi.

Olası faaliyetlere karşı diplomatik müdahale ve cezai kovuşturmalar dahil Japonya'nın "etkili yöntemler ve kapasitelerle sert karşı önlemlere" başvuracağı bildirildi.

Ekonomik faaliyetlerin saf dışı bırakılması risklerine karşı, deniz altı kabloları gibi kritik altyapıların güvenliğinin sağlanmasının önemine de dikkati çekildi.

Hükümetin vaatlerinden biri olarak kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında ay başında hizmete giren Dijitalleşme Ajansının önemi de vurgulandı.

Stratejiye göre Japonya, Quad ittifakı bünyesindeki partnerleri ABD, Hindistan ve Avustralya ile siber güvenlik iş birliklerini artıracak.

Öte yandan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun hayata geçirilmesi için iş birliği yapılacak.

Temmuz 2018'de kabul edilen mevcut planın yerine alması beklenen yeni strateji planının, kabinenin onayı sonrası yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Gökhan Töre Mehmet Topal Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya, siber güvenlik sahasında Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi 'tehdit görüyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 05:04:57. #1.12#