Japonya Savunma Bakanı Kono Taro: "Ekimde erken seçim bekleyebiliriz"
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Japonya Savunma Bakanı Kono Taro: "Ekimde erken seçim bekleyebiliriz"

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, Abe Şinzo'nun istifası sonrası yeni başbakanın seçilmesinin ardından gelecek ay Japonya'da erken seçim düzenlenebileceğini söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro:
10.09.2020 08:01 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:04

Japonya Savunma Bakanı Kono Taro, Abe Şinzo'nun istifası sonrası yeni başbakanın seçilmesinin ardından gelecek ay Japonya'da erken seçim düzenlenebileceğini söyledi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) çevrim içi düzenlediği konferansa katılan Bakan Kono, Abe'nin istifası sonrası ülke siyasetinin durumuna ilişkin konuştu.

Kono, Japonya'nın yeni başbakanının 14 Eylül'de iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimleri ile 16 Eylül'de Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) belirleneceğini anımsattı.

Yeni başbakanın Ekim 2021'deki genel seçimlere dek görevde kalabileceğine dikkati çeken Kono, "Ancak genel seçim için mini bir pencere açık. Yeni başbakan bu açık pencereyi tutabilir. Ekimde genel seçim bekleyebiliriz ki böylece ülke, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na daha da hazır olur." diye konuştu.

ABD ile ittifak

Pasifik bölgesinde Çin'in yayılmacı politikalarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapan Kono, "Bir Savunma Bakanı olarak söylemeliyim ki Çin, Japonya için bir güvenlik tehdididir, kapasiteleri ve kasıtları var." dedi.

ABD-Japonya ittifakının önemine dikkati çeken Kono, tehditlere karşı ülkesinin her karış toprağını savunmaya hazır olduğunu belirterek, "Eğer böyle yapmazsak başka bir Güney Çin Denizi ile karşı karşıya kalırız. Çin topraklarda hak iddia ettiğinde uluslararası toplum buna karşı harekete geçmedi. Bu dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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