Japonya Savunma Bakanı Kişi ile USPACOM Amirali Davidson'dan güvenlik iş birliği vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya Savunma Bakanı Kişi ile USPACOM Amirali Davidson'dan güvenlik iş birliği vurgusu

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya Savunma Bakanı Kişi ile USPACOM Amirali Davidson'dan güvenlik iş birliği vurgusu

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile ABD İndo-Pasifik Komutanlığından (USPACOM) Amiral Philip Davidson, Çin donanmasının bölgedeki tehditkar faaliyetlerine karşı ikili güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile ABD İndo-Pasifik Komutanlığından (USPACOM) Amiral Philip Davidson, Çin donanmasının bölgedeki tehditkar faaliyetlerine karşı ikili güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Kyodo ajansının haberine göre, Savunma Bakanı Kişi, USPACOM'dan Amiral Philip Davidson'u kabulünde, ABD-Japonya güvenlik ittifakının güçlendirilmesinin önemini görüştü.

Kabulde, Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde Çin donanmasının tehditkar faaliyetleri, Tayvan Boğazının istikrarı ve Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin oluşturduğu tehdidi konuları ele alındı.

Amiral Davidson, ikili ittifakın Pasifik bölgesi güvenliğinin "köşe taşı" olduğunu söyledi. Bakan Kişi de Japonya-ABD savunma iş birliğinin büyük ölçüde derinleştiğini kaydetti.

Taraflar kabulde, ABD ile Japonya ordularının ortak tatbikatlar vasıtasıyla caydırıcılık ve müdahale kapasitelerinin artırılmasında ve "Serbest ve Açık İndo-Pasifik" hedefinin hayata geçirilmesinde anlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Acun Ilıcalı Hande Ataizi
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Japonya Savunma Bakanı Kişi ile USPACOM Amirali Davidson'dan güvenlik iş birliği vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 06:52:05. #1.16#
title