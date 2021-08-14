Japonya Savunma Bakanı Kişi'den tartışmalı Yasukuni tapınağına ziyaret
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Japonya Savunma Bakanı Kişi'den tartışmalı Yasukuni tapınağına ziyaret

Japonya Savunma Bakanı Kişi'den tartışmalı Yasukuni tapınağına ziyaret
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret etti.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret etti.

Bakan Kişi, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu Ağustos 1945'in yıl dönümü kapsamında tartışmalı Yasukuni tapınağına geldi.

Ziyaretinde tapınağa bağışta bulunduğunu belirten Kişi, "Ülkemiz için hayatını verenleri ziyaret ettim dua ettim. Savaşı reddediyor ve Japon halkının barışçıl yaşamlarını korumaya taahhüt ediyoruz." dedi.

Japonya'da görevdeki bir savunma bakanı tapınağı en son Aralık 2016'da resmen ziyaret etmişti.

Tapınağı dün Ekonomik ve Mali Politikalar Bakanı Nişimura Yasutoşi, ziyaret etmiş ve bağışta bulunmuştu.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, yıl dönümü kapsamında Başbakan Suga Yoşihide'nin tapınağa ziyareti için "uygun karar" verileceğini söylemişti.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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